Pagani. Al via i lavori in via Pittoni, problemi per il Centro anziani

Pagani. Al via i lavori in via Pittoni. Il Centro per gli anziani chiude

Il maxi cantiere di riqualificazione urbana del comparto di via Pittoni finisce nella polemica del Centro Anziani. Gli ospiti della struttura hanno accolto con tono polemico la partenza del progetto che cambierà l’area. Gli anziani non hanno una sede alternativa. Il Comune ricorda gli sforzi per il passaggio al Centro Sociale e in Vasca Pignataro.

L’opera

L’opera dal valore di oltre cinque milioni dovrà terminare entro la fine del 2026, e permetterà una trasformazione urbanistica dell’area con interventi di restyling che vedranno al centro anche il vetusto Centro Anziani. La struttura è invasa da crepe e umidità più volte segnalati dagli anziani. Una casa disastrata che però è stata difesa nelle ultime ore in occasione dell’insediamento del privato appaltatore della realizzazione del progetto.

Senza sede

Gli anziani non sanno dove andare. L’ente di palazzo San Carlo aveva identificato un locale di Vasca Pignataro, rivelatosi però troppo piccolo. A quel punto è stato proposto il passaggio al Centro Sociale di via De Gasperi, soluzione inadatta per la destinazione non gradita agli anziani, dall’altro la necessità dell’ente di registrare un eventuale accordo con un ente associativo. Quest’ultimo aspetto preoccupa il sindaco Lello De Prisco, che nutre dei dubbi sulla regolarità associativa del Centro, chiedendo chiarimenti ai vertici sullo stato formale della comunità. Risolto questo dubbio, si potrà tornare a parlare di luoghi da destinare agli anziani, con ipotesi percorribili in attesa della realizzazione del maxi progetto.

Alfonso Romano