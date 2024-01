Sarno. Raccolta differenziata, si parte dal 22 gennaio. I cittadini parte attiva

Al via la nuova raccolta differenziata dal 22 Gennaio, l’obiettivo è rendere ancora più efficiente il servizio con un’attenzione particolare verso i dettagli. La città dei Sarrastri è da anni un modello di civiltà con una percentuale di differenziata che si attesta oltre l’ottanta percento, l’ente di palazzo San Francesco ha puntato ad un restyling dei contenitori per uniformare la raccolta in tutto il territorio, con diverse novità. I cittadini che non hanno ancora ritirato o ricevuto i nuovi mastelli dovranno recarsi al centro di raccolta comunale nella zona industriale o all’Ecosportello in vicolo Sgargiati.

Uno spazio di riferimento

Quest’ultimo spazio rappresenterà un importante avanzamento in termini di assistenza al servizio per la cittadinanza, grazie alla gestione informatizzata delle attrezzature per la raccolta rifiuti. Su tutto il territorio comunale ci sono poi i “Luisito”, contenitori dedicate alle deiezioni canine. “Abbiamo fatto tanto in questi anni per migliorare un servizio fondamentale per la vita di una comunità e dell’ente” ha spiegato l’assessore Francesco Squillante, che sottolinea anche: “La Sarim dalla sua creazione ha fatto passi da gigante e siamo pronti ad alzare ancora di più l’asticella, un servizio ben organizzato permette sostenibilità e un’immagine migliore della città”.

Alfonso Romano