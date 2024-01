Ultim’ora: Incidente sulla A30, muore imprenditore 38enne

Domenico Defina, titolare dell’azienda di infissi e serramenti insieme al socio Raffaele F., ha perso la vita in un tragico incidente lungo l’A30, Campania. L’azienda, ora situata nella zona industriale di Ionadi, era originariamente a Stefanaconi, nel Vibonese. Il 38enne è deceduto in un ribaltamento dell’auto lungo l’A30, tra il bivio con la A1 e Nola verso Salerno, le cause sono in corso di accertamento. Il socio è in condizioni critiche, monitorato in un ospedale vicino. I due imprenditori erano in Campania per affari e rientravano in Calabria al momento dell’incidente.

Le autorità, inclusi vigili del fuoco, soccorsi sanitari e Polizia Stradale, sono intervenute prontamente. Il tratto autostradale è stato riaperto intorno alle 11.30 dopo l’incidente. La comunità vibonese piange la perdita di un imprenditore stimato.

Fonte: ANSA