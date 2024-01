Calcio, Serie A. Roma, esonerato Mourinho

Mourinho, arrivato nel 2021, lascia il suo incarico prima del termine triennale, con una vittoria in Conference, una sconfitta in finale di Europa League e un deludente andamento in campionato.

Inaspettatamente, la Roma annuncia la separazione da José Mourinho, il fulmine a ciel sereno dopo la recente sconfitta contro il Milan. Dan e Ryan Friedkin esprimono gratitudine per la passione di Mourinho, ma sottolineano la necessità di un cambio immediato per il bene del club. L’attenzione ora si concentra sul nuovo allenatore, con la promessa di un annuncio imminente. Il favorito per la panchina giallorossa sembra Daniele De Rossi.

I Friedkin, noti per sorprese gestionali, potrebbero presentare un’alternativa inaspettata. Mourinho, arrivato nel 2021, lascia il suo incarico prima del termine triennale, con una vittoria in Conference, una sconfitta in finale di Europa League e un deludente andamento in campionato.