Pagani. Il comune pensa di acquistare Vasca Pigantaro

Vasca Pignataro sempre più “Arena”: il comune di Pagani pensa sempre di più all’acquisizione al proprio patrimonio della vasta area da oltre 15mila metri quadri. Previsto nei prossimi giorni un incontro tra i rappresentanti di palazzo San Carlo e quelli del Demanio per trovare un accordo per il passaggio di proprietà, propedeutico a un futuro progetto di riqualificazione dell’area.

La necessità di acquisire l’area

L’ultima rassegna natalizia, tra mercatini e grandi eventi, ha affermato ancora di più il ruolo di Vasca Pignataro come nuovo epicentro della movida e della cultura paganese. I grandi numeri convincono ancora di più l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco a scommettere sull’area, al momento affidata in comodato d’uso all’ente comunale, dal 2021 proprietario solo di una piccola parte adibita a verde pubblico attrezzato. Ora si vuole acquisire anche il vasto piazzale centrale in asfalto, da ristrutturare attraverso un progetto che preveda nuovi spazi verdi e altri da dedicare a mercati e concerti. Possibilmente senza perdere molti di quei parcheggi che hanno rappresentato più volte un ottimo strumento per la viabilità del centro cittadino.

Pepe: “Progetto ambizioso”

«È un progetto ambizioso quello di riuscire a trasformare Vasca Pignataro in un’area attrezzata al verde, dove poter anche organizzare tantissime attività – spiega il vicesindaco Augusto Pepe – Non sappiamo ancora quanto ci potrà costare l’acquisto dell’intera area ma dovremmo essere abbastanza tranquilli in merito, anche attraverso forme di rateizzo. Dopodiché si ragionerà di progettazione e finanziamenti ».

Alfonso Romano