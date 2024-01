Arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex

Il fatto

Ha violato il provvedimento del gip di Torre Annunziata che lo obbligava a tenersi lontano dalle ex moglie, il 55enne sorpreso ieri sera dai carabinieri della stazione di Piano Di Sorrento alle 20.30 sotto l’abitazione della donna. Era nascosto, osservava il palazzo, ma non ha fatto in tempo a sfuggire ai militari della stazione di Piano di Sorrento.

Nel suo scooter, un coltello a serramanico, 29 grammi di hashish e 8 di marijuana.

Nel suo appartamento, invece, altri 226 grammi di hashish e 227 di “erba”. L’uomo è finito in manette, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, porto abusivo di coltello e violazione del divieto di avvicinamento all’ex coniuge. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

Il divieto di avvicinamento all’ex moglie risaliva a un mese fa. Provvedimento emesso dal Gip Di Torre Annunziata, su richiesta della procura oplontina: per la vittima un raggio vitale di 500 metri all’interno del quale l’uomo non poteva spingersi, quotidiane le vessazioni raccontate nella misura restrittiva. Avrebbe controllato e censurato il suo abbigliamento, preteso che non avesse alcun tipo di contatto con persone di sesso maschile.

Ricorrenti le minacce di morte e le violenze. Tra gli episodi documentati, il 55enne avrebbe bloccato la donna mentre era in scooter e le avrebbe stretto le mani al collo. Maltrattamenti quotidiani, posti in essere anche davanti ai due figli, uno di questi minorenne. Proprio i figli, temendo reazioni violente del padre, avrebbero nascosto tutti i coltelli presenti in cucina.

Fonte: ANSA