Basket. Angri impegnata a Marigliano nel turno infrasettimanale

Preview

Prende il via una settimana ricca di impegni per l’Angri Pallacanestro. Si parte domani sera dalla trasferta al PalaNapolitano, con palla a due alle 20,30, contro la Promobasket Marigliano. E’ ancora emergenza per i Condor, visto l’infortunio di Globys e le condizioni precarie di Granata e Izzo. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, freschi di salvezza acquisita, cercheranno di sovvertire ancora una volta un pronostico sulla carta avverso. Di fronte un avversario, che vorrà riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Salerno. Rispetto all’andata, vinta da Angri 80-75, Marigliano ha cambiato guida tecnica con l’arrivo di Fabio Farina al posto di Antonio Petillo. Tanta qualità per i vesuviani a partire dall’ex Cimminella, fino ai vari Raupys, Longobardi, Ingrosso e Spera.

Dichiarazioni

Queste le dichiarazioni pregara del playmaker Vincenzo Taddeo. “Una vittoria per noi fondamentale, quella contro Benevento, che ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato. Siamo un gruppo stupendo, dopo la sconfitta inaspettata a Bari abbiamo abbassato la testa e lavorato seriamente per riscattarci. Il risultato si è visto in campo. Naturalmente siamo contentissimi di aver raggiunto la salvezza, ma sappiamo di poter dare di più e lo faremo. Domani ci aspetta una partita complicata. Marigliano è un’ottima squadra. Noi ci faremo trovare pronti”.