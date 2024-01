18enne beccato con 2 coltelli in strada: “Mi sento più al sicuro”

Controlli estesi nella città di Giugliano in Campania hanno visto la mobilitazione di numerose pattuglie dei carabinieri, impegnate nel presidiare le strade più frequentate. Durante tali operazioni, è emerso il caso di un 18enne residente a Marano che è stato denunciato per il possesso di due coltelli a serramanico mentre si trovava per strada. La sua giustificazione, in linea con precedenti situazioni simili, è stata: “Mi sento più al sicuro”.

In un’altra situazione problematica, un 20enne di Pozzuoli è stato coinvolto, poiché all’interno della sua auto sono stati scoperti diversi attrezzi per lo scasso, tra cui un martello frangivetro, simile a quelli utilizzati nelle carrozze dei treni. Nel frattempo, un individuo di 47 anni è stato denunciato per guida senza patente.