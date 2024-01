Campania, Bonus da 600 euro per il secondo figlio: ecco i dettagli

Il 2024 vedrà la conferma del "bonus regionale asilo nido" con un massimo di 3.000 euro per famiglia per i bambini fino a 3 anni, affiancando gli incentivi dell'INPS

La Campania promuove la natalità con un Bonus di 600 euro per famiglie che accolgono il secondo figlio, annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca. Inserito in un ampio piano di interventi per le famiglie, con un budget totale di 30 milioni di euro, di cui 10 milioni sono destinati al nuovo bonus.

Il 2024 vedrà la conferma del “bonus regionale asilo nido” con un massimo di 3.000 euro per famiglia per i bambini fino a 3 anni, affiancando gli incentivi dell’INPS. Il pacchetto comprende anche supporti come babysitting, assistenza pomeridiana e ludoteche per i 3-12 anni, insieme a sportelli di orientamento al lavoro per donne disoccupate.

Come funziona il Bonus

Il voucher da 600 euro per il secondo figlio sarà assegnato alle famiglie come contributo, destinato ai neonati secondogeniti. Tutte le famiglie che festeggiano una nascita successiva al primogenito sono idonee per beneficiare di questo incentivo.

Utilizzo del Voucher

Per assicurare un’efficace distribuzione del voucher, la Regione Campania stipulerà accordi con le strutture ospedaliere e gli uffici di Stato Civile per monitorare tempestivamente ogni nuova nascita. Saranno inoltre instaurate convenzioni con strutture sanitarie e parasanitarie per garantire i servizi e le forniture necessarie per l’utilizzo del voucher. Il bonus sarà utilizzabile anche per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, quali latte in polvere, pannolini e articoli simili.