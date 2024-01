Pagani. Sottopasso ferroviario: De Prisco incontra Rfi e Gori

Stazione di Pagani, incontro tra RFI e Gori all’interno di palazzo San Carlo per l’avanzamento del nuovo sottopasso ferroviario. Le parti si sono accordate per rendere effettiva la progettazione della nuova infrastruttura che sorgerà nell’area abbandonata di proprietà di Ferrovie dello Stato, nel frattempo si attende la fine del mese per un incontro sulla riqualificazione dell’intero complesso. Negli scorsi mesi il palazzo comunale paganese è stato luogo di diversi incontri tra società addette ai servizi sul territorio. L’attenzione si è concentrato sulla futura costruzione del sottopassaggio che dovrebbe collegare la stazione di via Cauciello con via San Francesco e quindi via Fusco.

Il progetto

Un progetto importante con somme di centinaia di migliaia di euro che hanno avuto però bisogno anche di un confronto con chi nell’area gestisce una serie di sotto servizi, in particolar modo di natura idrica e fognaria. Ed ecco quindi il tavolo congiunto tra RFI e Gori al quale ha partecipato anche l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco per conoscere gli eventuali aggiornamenti anche in visto di un cantiere che sembra pronto a partire nel 2024.

Passaggio fondamentale

«È stato un incontro molto proficuo che ha portato a importanti avanzamenti verso la realizzazione di un sottopasso che reputiamo fondamentale per l’accessibilità alla stazione ferroviaria – ha spiegato l’assessore delegato Felice Califano – Siamo fiduciosi che questo cantiere possa partire quest’anno e magari anche nei prossimi mesi, ma non è l’unica progettazione in serbo sull’area».

Alfonso Romano