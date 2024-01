Campania, De Luca: “Due medici su 221 hanno accettato di lavorare nei pronto soccorso”

La carenza di medici nei pronto soccorso è un problema diffuso in Italia, con dimensioni critiche in Campania. Durante una diretta Facebook, il presidente Vincenzo De Luca ha annunciato un concorso regionale per affrontare l’emergenza. Nonostante la convocazione di medici da concorsi precedenti, solo 15 idonei si sono presentati, di cui solo due hanno accettato posizioni nell’ospedale Ruggi di Salerno.

De Luca ha sottolineato che i concorsi delle Aziende Sanitarie Locali non hanno avuto successo e ha attribuito la crisi alle retribuzioni inadeguate. L’indizione del concorso regionale è un passo significativo, ma non sufficiente. È urgente un intervento governativo per migliorare retribuzioni e condizioni di lavoro del personale sanitario, specialmente nei pronto soccorso. La situazione evidenzia la necessità di una strategia nazionale per garantire un sistema sanitario efficiente, poiché la salute dei cittadini è a rischio e richiede azioni immediate per assicurare assistenza medica di qualità e tempestiva.