Sarno, le accuse a Ssi. E-bikes esternalizzate. Leo precisa

Per la manutenzione del verde e la gestione dei mezzi elettronici a due ruote, la Sarno Servizi Integrati si affida a un privato. E il consigliere Giovanni Montoro denuncia un danno economico. Dall’azienda arrivano le rassicurazioni: «Miglioriamo il servizio». Nelle ultime ore l’esponente consiliare di minoranza ha aperto una polemica sulla decisione della Ssi di affidare per sette mesi i servizi all’esterno per un totale di 140 mila euro, considerandolo un vero e proprio danno economico. Questo perché dalla sua costituzione nel 2021, la Sarno Servizi Integrati ha avuto l’affidamento da parte del Comune di una serie di servizi tra cui quelli sopra citati, in un’ottica di risparmio economico e di futuro passaggio del personale comunale addetto alla società.

L’atto d’accusa

«Tutto questo è chiaramente smentito dai fatti», è l’atto d’accusa di Montoro, che prende ad esempio l’ultimo affidamento ai privati della Ssi. «L’azienda speciale, non avendo competenze e personale, affida a operatori privati i servizi che precedentemente svolgeva il Comune di Sarno attraverso risorse interne e piccoli affidamenti. Ormai la società è diventata una stazione appaltante che costa alle tasche dei cittadini centinaia di migliaia di euro». Una situazione che avrebbe tenuto finora le biciclette elettriche acquistate originariamente dal Comune per il territorio in uno stato di stand-by, viste pure le mancate conoscenze della Ssi.

La replica di Leo

Non è mancata la replica del direttore generale Francesco Leo, che ha chiarito come l’azienda abbia «operato sin da subito nell’ottica di garantire il mantenimento dei servizi. Nel contempo, si stanno preparando gli atti per procedere alle assunzioni dei dipendenti che dovranno svolgere le attività affidate. Per questo è stata avviata la gara a evidenza pubblica, senza nessun danno economico, ma con un miglioramento della qualità dei servizi, com’evidente sul territorio».

Alfonso Romano