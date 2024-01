Occasione per la Nocerina che ospiterà l'Ostia Mare; sfide esterne per Cavese e San Marzano entrambe in cerca di riscatto.

Serie D, girone G. Per la ventesima giornata la squadra allenata da mister Nappi ospiterà l’Ostia Mare, quarta in classifica con 31 punti. Match importantissimo per i molossi che, reduci da due vittorie consecutive, avranno l’occasione non solo di dare continuità ai risultati, ma anche di superare la compagine romana in caso di vittoria. Infatti la Nocerina è settima in classifica con 29 punti ed un eventuale vittoria porterebbe i rossoneri a quota 32.

Impegno esterno, invece, per la Cavese che giocherà sul campo del Latte Dolce Sassari. I metelliani, reduci dall’eliminazione in Coppa Italia e dall’ultima sconfitta in campionato contro il Cassino, dovranno cercare subito il riscatto. Discorso simile anche per il San Marzano che andrà proprio sul campo del Cassino per cercare di restare aggrappato al treno playoff.