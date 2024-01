Campagna di controlli “Rinascita Sarno”, sequestrata autofficina

Il fatto

I militari del Nucleo Carabinieri forestale di Sarno, impegnati nei controlli mirati alla tutela del territorio nell’ambito della campagna denominata “Rinascita Sarno”, hanno ispezionato un’autofficina meccanica nel comune di San Valentino Torio.

All’atto del controllo, la pattuglia richiedeva la planimetria dell’impianto e le relative autorizzazioni allo svolgimento dell’attività de quo. Il gestore esibiva in visione l’autorizzazione ambientale in possesso e da questa immediatamente emergevano delle incongruenze giacchè l’attività veniva svolta in due sedi operative, poco distanti l’una dall’altra, delle quali solo una regolarmente autorizzata.

All’approfondimento del controllo si accertava, poi, che sul piazzale dell’officina non autorizzata erano presenti 29 veicoli in attesa di riparazione e svariati pezzi di ricambio non gestiti in sicurezza; infatti, i liquidi di motori, olii e residui di carburante, attraverso le griglie per lo smaltimento delle acque di piazzale, confluivano direttamente nella pubblica fognatura senza alcun tipo di trattamento. I militari provvedevano tempestivamente a porre sotto sequestro l’officina non autorizzata e le attrezzature ivi presenti ed a deferire il titolare per le violazioni contemplate dal Testo Unico Ambiente in materia di scarichi e gestione di rifiuti non autorizzati.