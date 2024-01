Pagani. Emergenza personale, torna dipendente pensionata

Personale sotto organico nel Comune di Pagani, un ex dipendente comunale torna a supporto del settore Tributi e Cultura. Nonostante la politica di assunzioni condotta dall’amministrazione guidata dal sindaco Lello De Prisco negli ultimi anni, in periodo di dissesto finanziario, la macchina comunale è sotto organico per oltre 70 unità e c’è ancora bisogno di figure in quiescenza. E così la giunta comunale nelle ultime ore ha rinnovato l’incarico di collaborazione dell’ex dipendente comunale Carmelina Izzo, volto storico della macchina amministrativa, in pensione dal 2022. Il lavoro che andrà a svolgere, di supporto nelle pratiche del settore Tributi e cultura, sarà a titolo gratuito, con un rimborso spese previsto unicamente in caso di trasferte per conto del Comune.

La scelta

Scelta maturata in virtù della necessità d’introdurre negli uffici comunali figure che contribuiscano alla continuità dei servizi pubblici. «Siamo costretti a rincorrere le criticità nonostante le difficoltà, visto un organico che conta 74 unità in meno del previsto», dice l’assessore al Personale Salvatore Visconti.

Personale sotto organico

«In questi anni abbiamo assunto tanto ma ancora non basta rispetto alla situazione che ci siamo trovati ad affrontare. Continueremo a lavorare per aumentare il numero di lavoratori, provvedendo anche a una riorganizzazione della macchina comunale». Ora però bisogna tamponare. «La dottoressa Izzo rappresenta una sicurezza per l’ampia esperienza accumulata negli anni e per la capacità acquisite, e merita un plauso per la voglia che ha ancora di contribuire alla comunità», conclude Visconti. «Il suo supporto è stato importante e continuerà a esserlo».

Alfonso Romano