Basket Femminile. Angri crolla in casa, vince Marigliano 46-74

Sconfitta pesante

Crollo casalingo dell’Angri Pallacanestro, che perde 46-74 contro New Cap Marigliano al PalaGalvani. Netto passo indietro per le ragazze di coach Francesco Iannone. Pesante l’assenza di capitan Sapienza, infortunatasi proprio il giorno prima della sfida e out assieme a Cesarano e Sicignano. Ma la performance delle grigiorosse è stata, comunque, molto al di sotto delle aspettative.

Cronaca del match

Inizio buono per le ospiti, sospinte dalle triple di Takrou e Mandolesi (7-11). Capriati tenta di scuotere le sue compagne, ma le ospiti sono più aggressive e allungano con D’Oriano e Torruella (9-17). Così coach Iannone è costretto a chiamare time out. Non arriva la risposta giusta al rientro in campo. Marigliano continua a segnare con D’Oriano (9-20). Tolardo cerca invano di limitare i danni, con Angri che chiude la prima frazione sul -12 (12-24). Il forcing delle ospiti prosegue anche nel secondo periodo con Mancuso e Torruella, che

firmano il 16-33. Coach Iannone è così costretto a chiamare di nuovo sospensione. Marigliano non si arresta e realizza il ventello di distacco con Di Sarno (16-36). E’ Stoyanova a rompere l’incantesimo, con la bomba del 19-36. Le viaggianti non arretrano di un centimetro e si mantengono con merito in vantaggio con Mandolesi e Amato (21-41). Sul finire Mozzi e Mancuso fanno salire il divario fino al 24-50.

Alla ripresa del gioco l’Angri Femminile non riesce a invertire la rotta. Ha buon gioco Marigliano, che negli ultimi 20’ aumenta il vantaggio anche ben oltre le 30 lunghezze. All’ultima sirena il tabellone recita un pesante -28 per le grigiorosse, 46-74.

Dichiarazioni

Queste le dichiarazioni a fine gara del presidente Alfonso Campitiello. “Abbiamo prodotto una pessima prestazione, con una brutta figura in casa. C’è tanto dispiacere, perché l’infortunio di Sapienza ci ha condizionato parecchio. Avevamo raggiunto un certo equilibrio e dopo i progressi di Castellammare ci aspettavamo tutt’altra gara. Dobbiamo trovare un equilibrio nuovo e portare a casa un po’ di serenità per continuare la stagione e essere competitivi. Faccio l’affidamento sull’amor proprio dei componenti dello staff e delle giocatrici per far sì che gettino il cuore oltre l’ostacolo e capiscano quanto valga questa

maglia”.

Tabellini

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano n.e., Catalani 3, Manna 2, Dati n.e., Sapienza n.e., Stoyanova 3, Martines 4, Tolardo 20, Falino, Carcaterra 6, Capriati 5. All. Iannone

New Cap Marigliano: Iasevoli, Mozzi 2, D’Oriano 9, Colella, Manco n.e., Mancuso 19, Torruella 14, Raia, Mandolesi 6, Takrou 10, Di Sarno 10, Amato 4. All. Natale