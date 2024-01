M5S Campania, Cammarano: “da Febbraio PDTA malati di Sclerosi Multipla”

Dal primo febbraio, 12.000 pazienti campani affetti da sclerosi multipla avranno accesso al Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale (PDTA), garantendo una diagnosi tempestiva e terapie più efficaci.

Aggiornamento del progetto

La Regione Campania, in linea con le linee guida della Società Italiana di Neurologia e il Barometro della sclerosi multipla 2023, ha aggiornato il progetto “Smart Start”. Ciò assicurerà un accesso uniforme ai servizi, terapie personalizzate e un sostegno completo. Attualmente, la regione ha 41 PDTA per patologie oncologiche, ma non include PDTA per la sclerosi multipla e altre patologie neurologiche degenerative.

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, ha dichiarato l’impegno continuo per l’approvazione tempestiva dei PDTA per queste patologie.

Che cos’è il PDTA

Il PDTA, ovvero Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale, è un documento che stabilisce le procedure e le fasi per garantire ai pazienti un percorso assistenziale completo e personalizzato. Nel contesto della sclerosi multipla in Campania, il PDTA assicura che i malati abbiano accesso a una diagnosi tempestiva e a terapie efficaci. Include indicazioni sulle modalità diagnostico – terapeutiche, definisce le tempistiche e specifica le risorse necessarie. In questo modo, si mira a migliorare l’efficacia delle cure nel lungo termine e a garantire un accesso uniforme a servizi, terapie e supporto per i pazienti affetti da questa patologia e altre condizioni neurologiche.

Natalia Pepe