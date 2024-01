Sarno. Mercati straordinari fino al 5 maggio: l’intesa con Squillante

Nuove date straordinarie per il mercato per incentivare il consumo: c’è l’intesa tra l’associazione Commercianti Sarnesi e Palazzo San Francesco. Con una delibera di giunta l’amministrazione ha approvato il progetto che prevede una serie di date straordinarie per il mercato. L’iniziativa prenderà il via il prossimo 25 febbraio, con la creazione di un’area di 600 metri quadri in via Matteotti dalle ore 7 fino alle 14. L’appuntamento si ripeterà per un totale di quattro appuntamenti fino al prossimo 5 maggio, con un’iniziativa straordinaria nell’area di via San Valentino Torio in occasione del Giovedì Santo, quando la zona sarà dedicata al commercio fino alle 19. Giornate di shopping per le famiglie sarnesi che rappresentano anche una boccata d’aria per i commercianti del territorio, che ringraziano l’amministrazione per l’attenzione.

Una nuova opportunità

«Per noi rappresenta un programma importante che darà la possibilità a tanti esercenti di poter lavorare sul territorio », ha spiegato Marco De Blasio dell’Associazione Commercianti Sarnesi. «Un ringraziamento particolare – aggiunge – va all’assessore delegato Francesco Squillante, che da quasi dieci anni ci supporta per la costruzione di questa iniziativa. Avere un’amministrazione vicino alle nostre istanze dà la possibilità all’intero territorio di crescere anche economicamente offrendo servizi ai cittadini».

Alfonso Romano