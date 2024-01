Uno straordinario ritorno by Toyota, con la riedizione del modello Land Cruiser serie 70 leggendario per la sua robustezza, le sue qualità in fuoristrada e l’inconfondibile design. Un’icona. La serie 70 è notoriamente riconosciuta dai numerosi appassionati come la più amata di tutti i tempi. Nel corso della sua lunga carriera è stata utilizzata anche per fini umanitari ed è apparsa in numerosi film.

La versione a passo corto del fuoristrada più amato del mondo compie 40 anni (nel 1984 sostituì la serie 40), ma oggi si può di nuovo acquistare in Giappone e negli Emirati Arabi Uniti anche a passo corto ed a tre porte, con il design di un tempo, ma con contenuti tecnologici e meccanici di ultima generazione che spaziano dai fari a LED al sistema di infotainment da 9,0 pollici.

Realizzato su un robusto telaio a longheroni, caratteristica fondamentale di ogni vero fuoristrada, sarà spinto dal robusto motore 2.8 litri Diesel da 204 cavalli e 500 Nm di coppia, con cambio automatico a sei rapporti. È dotata di due airbag frontali, dell’avviso di superamento della corsia, del sistema ABS, del sistema di assistenza alla frenata e persino di un radar frontale anticollisione.

Tra le dotazioni per quanto riguarda il comfort figurano anche gli alzacristalli elettrici, la chiusura centralizzata delle porte, il display digitale per il computer di bordo, il volante regolabile ed il supporto per Android Auto ed Apple CarPlay. La stazza c’è tutta con 2.300 kg di peso, ma c’è un serbatoio da 130 litri a garantire un ottimo raggio di azione.

Presente il Safety Sense di Toyota con ADAS con assistenza alla guida di primo livello. Resta la leva meccanica per l’inserimento della trazione integrale a omaggiare i tempi che furono. Beati i giapponesi che si godranno questa highlander a circa 30.000 euro.