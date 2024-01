Basket. Cade l’imbattibilità casalinga di Angri, Avellino vince sulla sirena

Sconfitta al fotofinish

Ko sulla sirena per l’Angri Pallacanestro, battuta dall’Itecna Scandone Avellinio con un tiro sulla sirena di Scolpini. Non bastano i 32 punti di un indiavolato Taddeo ai ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, al primo stop stagionale al PalaGalvani.

Cronaca del match

L’inizio è della Scandone con Trapani e Soliani (4-8). Jelic dimostra subito di avere la mano caldissima e sigla la tripla del 9-8. Avellino è squadra solida e rimette il muso avanti con un’altra bomba di Soliani (9-13). Bonanni e ancora Jelic respingono il tentativo di fuga irpino, mentre Izzo marchia la sua 101esima presenza con il gioco da quattro punti che vale il 20-17. Trapani, allo scadere, fissa il punteggio sul 20-19 alla fine del primo periodo.

Nei secondi dieci giri di lancetta si fa notare Taddeo con il 24-21. La Scandone

impatta anche stavolta con Cianci (26-26), protagonista con Soliani, nel +7 (28-35), che costringe coach Chiavazzo al time out d’urgenza. A dare la scossa è Taddeo, che riduce le distanze (32-37) e costringe l’ex Sanfilippo a dover fermare la gara. Soliani fa ancora male dal perimetro, però il solito Taddeo mantiene Angri a contatto con alcune giocate fenomenali (39-40). Un libero di D’Offizi porta la sfida, all’intervallo lungo, sul 39-41.

Alla ripresa delle ostilità Ruggiero colpisce nel pitturato per il 43 pari, un immenso Taddeo sigla il vantaggio. Avellino è nelle mani di Bianco che piazza il siluro del 47-50. Lo show di Taddeo non si ferma, con la scucchiaiata del 49-50 e la bomba del 52 pari. Angri mette di nuovo il naso avanti con Iannicelli e Jelic per il 55-52. Soliani cancella la tripla di Iannicelli , sulla sirena Trapani appoggia il 59 pari con cui si arriva al quarto e decisivo periodo.

E’ bagarre al PalaGalvani, con l’Itecna che brucia la retina con Mazzagatti (62-64). I Condor litigano un po’ con il canestro e Trapani li castiga con il tiro dal perimetro per il 62-67. Granata e Taddeo non ci stanno e rimettono il match sulle ali dell’equilibrio (66-67). Il play grigiorosso arriva a 30 punti con i liberi del 68-67. La furia di Taddeo non si ferma, visto che realizza il jumper dall’angolo per il 70-67. Pichi va a bersaglio con il 70 pari a 1’41’’ dal termine, lanciando così la volata finale. Jelic sfrutta il libero di un tecnico e firma il 71-70. L’ultimo minuto è vietato ai deboli di cuore. A 11’’ sul cronometro Avellino ha

il possesso che decide la gara. Proprio allo scoccare della sirena Scolpini recupera un rimbalzo d’attacco, su tiro sbagliato da Trapani, e gela il PalaGalvani. 71-72 il finale.

Tabellini

Angri Pallacanestro: Izzo 5, Granata 4, Ruggiero 6, Bonanni 4, Iannicelli 7, Caloia 3, Falcone n.e., De Pasquale n.e., Taddeo 32, Jelic 10, Carone. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Itecna Scandone Avellino: D’Offizi 3, Scolpini 2, Bianco 5, Mazzagatti 5, Cianci 15, Soliani 23, Imbimbo n.e., Pichi 7, Trapani 12, Bassilekin n.e.. All. Sanfilippo