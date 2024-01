Campania. Una targa dedicata a Totò, ma è illeggibile

La targa dedicata a Antonio de Curtis, in arte Totò, versa da tempo in uno stato illeggibile, suscitando l'indignazione di residenti e appassionati dell'artista

La targa dedicata a “Antonio de Curtis, in arte Totò, principe della risata”, posta in una traversa di via Nazionale a Torre del Greco, versa da tempo in uno stato illeggibile, suscitando l’indignazione di residenti e appassionati dell’artista. Antonio Borriello, professore in pensione e promotore dell’intitolazione della strada a Totò, esprime il suo disappunto per la mancanza di attenzione da parte delle autorità.

La spesa per il ripristino sarebbe minima, ma la situazione persiste, dimostrando un’assenza di volontà e rispetto delle normative stradali. Borriello auspica che la nuova amministrazione e gli uffici responsabili possano intervenire tempestivamente per ripristinare la targa, non solo per il decoro urbano ma anche per preservare il ricordo dell’arte di Totò e facilitare la circolazione.

Fonte: ANSA