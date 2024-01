Fiamme e panico nell’avellinese, stoici i Vigili del Fuoco

Il fatto

Gli eroici Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ieri, 21 gennaio, intorno alle 13:30, nel comune di Montoro, precisamente in via Fratelli Giovanni ed Enrico Tolino. L’intervento è stato necessario per domare un incendio che si era sviluppato all’interno di un fabbricato nella zona.

Dettagli dell’Intervento

La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha immediatamente inviato sul luogo dell’incendio una squadra di Vigili del Fuoco, supportata da un’autobotte. L’equipaggio ha lavorato con prontezza e professionalità per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura coinvolta.

Assenza di Proprietari Coinvolti

Fortunatamente, al momento dell’incidente, non erano presenti all’interno della struttura i proprietari, evitando così il coinvolgimento di persone e il rischio di feriti. La tempestività dell’intervento ha contribuito a limitare i danni e a garantire la sicurezza del luogo.

Coinvolgimento dei Carabinieri

Per i rilievi di competenza, sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Solofra. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco è essenziale per un’indagine accurata e per determinare le cause dell’incendio.