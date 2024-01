Incidente mortale nel napoletano, omicida in fuga

Il fatto

Nella notte scorsa si è verificato un incidente mortale sulla Circumvallazione esterna tra Secondigliano e Melito, in prossimità della rampa di uscita di Melito, vicino allo stabilimento industriale della torrefazione Kimbo. La vittima, attualmente in fase di identificazione, sembra essere un clochard, secondo i primi accertamenti. Il conducente responsabile dell’investimento è fuggito senza prestare soccorso, e la polizia stradale ha avviato un’indagine per individuare il pirata della strada. Questo tratto stradale è purtroppo noto per essere spesso teatro di incidenti. Lo scorso luglio, Stefano Gambino perse la vita in un incidente simile. Il giovane di 25 anni, proveniente da Somma Vesuviana, perse il controllo della sua Yamaha e andò a sbattere contro un palo segnaletico. Il personale del 118 intervenuto sul luogo constatò il decesso del ragazzo. La Circumvallazione esterna è una strada ad alto scorrimento frequentata durante tutte le ore del giorno e della notte, essendo un importante collegamento per i popolosi comuni a nord di Napoli, tra cui Melito, Mugnano, Villaricca e Giugliano in Campania.

L’alta velocità causa di molti incidenti

Purtroppo, lungo questa strada si verificano frequentemente incidenti stradali, spesso dovuti alla elevata velocità dei veicoli e al mancato rispetto delle precedenze. Le forze dell’ordine potrebbero cercare di ottenere immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare il veicolo coinvolto nell’incidente e identificare i responsabili dell’investimento avvenuto nella notte precedente.