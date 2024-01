Pagani. Madonna delle Galline, parte la fase organizzativa

Le celebrazioni dedicate alla Madonna delle Galline a Pagani si avvicinano sempre di più, arriva l’avviso pubblico per l’insediamento degli ambulanti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco è decisa a replicare le varie iniziative dell’attesa festività e migliorare l’impianto culturale, commerciale e organizzativo degli eventi dedicati alla matrona cittadina, patrimonio immateriale della Regione Campania.

Il bando per i mercatini

Mentre si consumano le discussioni – al momento ancora interlocutorie – per l’organizzazione di toselli e altre iniziative nel solco della tradizione, gli uffici di Palazzo San Carlo hanno pubblicato l’avviso di partecipazione dedicato ai privati per i famosi mercatini. L’area identificata per la realizzazione del progetto includerà via Ferrante e via Arcivescovo Cesarano, già luogo nelle scorse manifestazioni dei mercatini ambulanti che rappresentano un punto di incontro importante soprattutto a seguito delle diverse manifestazioni civiche e religiose che prenderanno piede in tutto il centro storico.

I tempi per le domande

Ci sarà tempo fino al prossimo 29 gennaio per presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico per l’iniziativa prevista dal 5 all’8 aprile. «Stiamo iniziando a entrare nel vivo dell’organizzazione della prossima rassegna dedicata alla nostra Madonna delle Galline, anche se ovviamente è già da tempo che stiamo iniziando a immaginare il futuro periodo che porta al città a risplendere e a essere vissuta da migliaia di cittadini paganesi ma anche dal resto della regione e del Paese», ha spiegato l’assessore delegato al commercio, Pietro Sessa. «Il mercato rappresenta per noi una tradizione da portare avanti e da preservare per il tessuto del territorio, stiamo iniziando anche a convocare associazioni e volontari per quello che sarà il grande piano di ordine pubblico che investirà il paese». Lo scorso anno, infatti, per la festività è stato organizzato un maxi – piano per la sicurezza, con zone di traffico limitato e pedonalizzazioni che sono destinate a mantenersi insieme a tante sorprese che saranno svelate a breve.

Alfonso Romano