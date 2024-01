Scafati. Contenzioso PIP sentenza congelata tra Comune e privati

Area PIP di via Sant’Antonio Abate: il Comune di Scafati si affida al Consiglio di Stato che ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Salerno che aveva dichiarato inefficace il piano adottato da Palazzo Mayer. Secondo i magistrati di primo grado, infatti, l’area era stata considerata per sua parte come “zona bianca” dopo la decadenza del vecchio piano poi ripreso a cavallo tra il 2019 e il 2020 dall’amministrazione Cristoforo Salvati. La sospensione, in attesa dell’udienza il prossimo 23 maggio, congela per ora il verdetto, in attesa di una sentenza che dia un indirizzo univoco anche per i molti altri giudizi pendenti, tutti riguardanti contenziosi tra privati e comune.

La sospensiva

Una sospensiva che viene letta come una vittoria dal sindaco Pasquale Aliberti e dall’assessore Diego Chirico: «La sospensiva da parte del Consiglio di Stato, per la prosecuzione dei lavori dell’area Pip è frutto di un grande lavoro da parte di questa Amministrazione, del sindaco e della giunta. Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo fatto un ottimo lavoro, un lavoro importante per l’opera pubblica che riguarda anche i conti del nostro ente, rispetto alla questione della Corte dei Conti».

Alfonso Romano