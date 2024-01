Musica, Claudio Baglioni in concerto al Pala Sele di Eboli

Claudio Baglioni si esibirà in un imperdibile concerto al Pala Sele di Eboli per tre giorni consecutivi, dal 13 al 15 febbraio 2024, come parte della sua tournée “aTUTTOCUORE“. Un’opportunità straordinaria per festeggiare il San Valentino immersi nei grandi successi del celebre cantautore romano.

L’evento assume un valore unico in quanto segna l’ultimo concerto live di Baglioni in un palazzetto della musica in Campania, poiché il maestro ha annunciato il suo definitivo addio alle scene, avviando il countdown con “aTUTTOCUORE“. Il 2024 riveste un significato particolare per Baglioni, celebra i suoi 60 anni di carriera. Sarà un’occasione straordinaria per vivere l’emozione di un addio memorabile alle grandi arene indoor.