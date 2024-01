Picchiano un giovane in strada e reagiscono ai Carabineri: fermati 2 calciatori

Due ex calciatori del Benevento, Emanuele Agnello e Francesco Perlingieri, sono stati fermati per aver aggredito un giovane per motivi apparentemente futili. Agnello, trequartista, e Perlingieri, terzino destro, entrambi 21enni e originari di Torre Annunziata con residenza a Scafati, sono già svincolati dal club giallorosso. L’aggressione al 19enne è avvenuta su via Vittorio Emanuele a Torre Annunziata, come riportato dal quotidiano “il Mattino”.

La vicenda è ancora in fase di sviluppo, con i due ex calciatori che avrebbero anche reagito ai carabinieri intervenuti durante l’aggressione, risultando fermati per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Agnello, che aveva esordito in Serie B lo scorso anno, è stato annunciato come nuovo acquisto dal club calabrese del Locri in Serie D. Perlingieri, che aveva collezionato 6 presenze in prestito alla Paganese in Serie C, aveva risolto il contratto con il Benevento lo scorso novembre.