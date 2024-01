Scafati. Associazioni unite per la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale “Scarlato”

Allarme Sanità: a Scafati nasce un’alleanza tra associazioni dei comuni limitrofi per la riapertura dei Pronto Soccorso. Mentre la politica con l’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti continua la propria battaglia di denuncia contro ASL e Regione Campania, anche le parti sociali iniziano a organizzare momenti di protesta, immaginando una grande manifestazione a Napoli, sotto Palazzo Santa Lucia.

L’incontro

Nella serata di lunedì il gruppo “Partite Iva Campania” guidato da Salvatore Caraviello si è incontrato in via Passanti per esprimere solidarietà al comitato vesuviano di “Ce avite accise ‘a salute”, che dopo l’ultima tragica morte di una neonata al presidio ospedaliero di Boscotrecase ha iniziato una campagna di sensibilizzazione verso la riapertura del Pronto Soccorso. Presenti tra gli altri anche diversi esponenti del gruppo politico di maggioranza “Scafati Rinasce” come Raffale Ciliberto e Gennaro Avagnano.

Il confronto

I rappresentanti scafatesi, che hanno avuto modo di confrontarsi col comitato vesuviano, hanno espresso la loro volontà di partecipare al prossimo corteo che si terrà a Torre Annunziata il prossimo 26 Gennaio proprio per la riapertura del servizio di Pronto soccorso nel comune in provincia di Napoli. Una unità figlia di un sistema sanitario che vedeva nel Pronto soccorso dell’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati un punto di riferimento non solo dei cittadini dall’agro, ma anche delle zone limitrofe al di là del confine della provincia salernitana. «A Scafati come a Boscotrecase piangiamo i nostri cari per colpa di una sanità assente – ha affermato Caraviello – Come associazione di rappresentanza delle piccole e medie imprese siamo pieni di rabbia in un periodo che da un punto di vista economico è già molto difficile. Noi paghiamo le tasse per non avere nulla».

Le iniziative

L’unione delle battaglie parte però anche da iniziative da organizzare nel territorio scafatese, tema che vedrà impegnato l’associazione “Partite Iva Campania” nelle prossime settimane. Dall’impegno comune si potrà quindi puntare a Napoli e a un confronto con il presidente Vincenzo De Luca.

«Cercheremo di aggregare sempre più cittadini, comitati e associazioni che hanno a cuore l’apertura del Pronto soccorso di Scafati. Una volta raggiunti i numeri, organizzeremo una fiaccolata in territorio scafatese – spiega Caraviello – Poi ci uniremo con Boscotrecase per andare direttamente a Palazzo Santa Lucia. Vogliamo chiedere direttamente al presidente che cosa vuol far diventare i nostri ospedali, se luoghi abbandonati o presidi sanitari fondamentali».

Alfonso Romano