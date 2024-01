Apre il primo maxi store Action, prodotti a meno di 1 euro!

Action, la rinomata catena di grandi magazzini a basso costo, sbarca in Campania con l’apertura del suo primo negozio a Arzano (NA) il 25 gennaio 2024. Il nuovo store, ubicato in via Atellana, accoglie i clienti in un vasto discount non alimentare, offrendo una varietà di prodotti, dalla biancheria ai detersivi, dall’abbigliamento agli articoli per la casa e la scuola. Action, il maxi store in più rapida crescita d’Europa, conta già 2300 negozi in 11 paesi e inaugura il suo primo punto vendita in Campania.

Con oltre 6000 prodotti di 14 categorie, tra cui 1500 bestsellers a meno di 1 euro e 150 nuovi arrivi settimanali, Action promette prezzi imbattibili. L’assortimento include utensili per il fai da te, prodotti multimediali, articoli per la cura personale, giocattoli, decorazioni festive, cancelleria, e molto altro. Nonostante i prezzi competitivi, Action mantiene rigorosi standard di qualità, sicurezza e sostenibilità, offrendo prodotti certificati e sostenibili provenienti da fornitori con elevati standard di responsabilità sociale.