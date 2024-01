Scafati. Ospedale: Il TAR boccia l’ordinanza di Aliberti

Alta tensione tra ASL e Comune di Scafati: il Tar dichiara illegittima l’ordinanza del sindaco Pasquale Aliberti che lo scorso 25 ottobre intimò all’azienda sanitaria il ripristino del punto di Primo Intervento e il reinserimento dell’ospedale “Scarlato” all’interno della rete emergenziale attraverso la presenza di autoambulanze con medici rianimatori a bordo. Ma per la sezione salernitana del Tribunale amministrativo regionale tutto ciò è fuori competenza del primo cittadino.

Il ricorso accolto

Il Tar ha dunque accolto il ricorso presentato dall’ASL Salerno che chiedeva l’annullamento dell’atto firmato dal sindaco Aliberti per un eccesso di potere. L’Azienda sanitaria ha evidenziato una difficoltà programmatica in tutta la Provincia nel rafforzamento della rete emergenziale legata ai Pronto Soccorso vista una serie di procedure concorsuali andate pressoché deserte.

La difesa dell’ente

Il Comune di Scafati ha provato a difendersi giudicando illegittima l’impugnazione, considerando l’ASL incompetente nella materia e cercando quindi la contestazione della Regione Campania rispetto le “carenze organizzative”. Regione che si è invece costituita nell’udienza attenendosi unicamente a dare supporto alle ragioni dell’ASL. Inoltre i legali del comune hanno contestato il passaggio di due medici da Scafati al “Tortora” di Pagani, lamentando inoltre l’assenza di notifica non avvenuta ad alcun contro interessato della vicenda.

La motivazione

Il Tar ha spiegato come nell’ordinanza non sia mai stato nominato un soggetto interessato se non l’intero comune di Scafati, ma soprattutto sottolineando l’incompetenza del sindaco Aliberti sulla vicenda. Contestare il passaggio di medici in un altro comune, così come richiedere un rafforzamento della rete emergenziale a Scafati, coincide inevitabilmente con una riorganizzazione generale della rete sanitaria provinciale di competenza dell’ASL, soprattutto in una fase di crisi. Crisi che rappresentano “situazioni prevedibili e attualmente perduranti, non circoscritte al solo territorio del Comune di Scafati e non fronteggiabili con misure eccezionali adottate in modo isolato dal sindaco di un singolo centro abitato”. L’ordinanza è stata così annullata con spese di lite compensate, palesando così da un lato l’eccesso di potere del primo cittadino scafatese ma anche la grave crisi sanitaria che il territorio salernitano continua a vivere.

Alfonso Romano