Traffico di droga nel carcere di Salerno: 17 arresti, c’è anche un agente

Un’operazione anti-droga ha portato a un blitz nella casa circondariale “Fuorni” di Salerno. La Procura ha coordinato le indagini condotte da Guardia di Finanza e Nucleo Investigativo della Polizia Penitenziaria. Sedici persone sono state arrestate (9 in carcere, 7 ai domiciliari) con accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droghe e introduzione di telefoni cellulari in carcere. Tra gli arrestati c’è anche un agente penitenziario coinvolto in un episodio di minaccia con una pistola.

Nel complesso, 31 persone sono coinvolte nell’indagine che include reati come estorsione, vendita di armi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il detenuto, vicino al clan De Feo, gestiva il traffico da Fuorni, coordinando le attività di spaccio nelle zone circostanti. La Finanza e la Polizia hanno documentato l’ingresso di droga per circa 50mila euro, con pagamenti tramite carte prepagate e contanti. I proventi del traffico sono stati reinvestiti in un centro estetico e un’auto di lusso, entrambi sequestrati. La presunta associazione criminale operava con ruoli predefiniti e una rigida organizzazione.