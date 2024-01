Angri. Ancora furti di auto, nuovo raid in Via Marra

Il centro cittadino continua a essere teatro di azioni criminali, con l’ennesimo furto verificatosi nelle scorse notti. Ignoti ladri hanno colpito ancora, questa volta rubando una Fiat Panda in Via Marra, a pochi metri dal luogo di un recente raid criminale. In questo episodio, a differenza del precedente, i malviventi hanno agito nel cuore della notte, senza essere disturbati, portando via il veicolo.

Situazione allarmante

La situazione, con furti sia di auto che in abitazioni, sta generando un clima di emergenza e crescente tensione tra i cittadini. La preoccupazione è palpabile, e la richiesta di maggiore presenza delle forze dell’ordine in strada si fa sempre più pressante.

Interventi di contrasto

La comunità locale in allarme, chiede interventi mirati per contrastare questa ondata di criminalità che sta mettendo a dura prova la sicurezza del quartiere. La speranza è che le autorità agiscano prontamente per ristabilire la tranquillità e la fiducia tra i cittadini, costantemente vessati da atti illeciti.

Natalia Pepe