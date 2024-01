Basket. Scafati attende Treviso alla Beta Ricambi Arena

Preview

La Givova Scafati si prepara per il secondo anticipo consecutivo di campionato, dopo l’incontro a Pistoia dello scorso sabato. Domani sera, alle ore 20:30, la squadra sarà di fronte alla Nutribullet Treviso presso la Beta Ricambi Arena PalaMangano. Dopo la sconfitta subita in terra toscana, la squadra dell’Agro mira a voltare pagina davanti ai propri tifosi, cercando la vittoria e i due punti. L’obiettivo è replicare il successo ottenuto nel match di andata dello scorso 5 novembre, quando si impose 87-97 al Palaverde.

Nonostante alcuni acciacchi durante la settimana, con Robinson in fase di recupero da un problema muscolare, il team scafatese è determinato a presentarsi al meglio per affrontare la sfida. La Nutribullet Treviso arriva in Campania desiderosa di punti in chiave salvezza, occupando attualmente la penultima posizione in classifica. La squadra veneta è nota per la sua imponente fisicità, evidenziata dalla terza posizione nelle statistiche di rimbalzi offensivi e stoppate.

Il roster trevigiano, guidato da coach Frank Vitucci, presenta giocatori chiave come l’ala lituana Olisevicius e il playmaker statunitense Bowman. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2.

Le dichiarazioni

Il playmaker della Givova Scafati, Janis Strelnieks, esprime la determinazione della squadra, sottolineando l’importanza di affrontare la sfida con il giusto atteggiamento e cercando di capitalizzare il vantaggio di giocare in casa davanti ai calorosi tifosi. “Ogni partita è considerata cruciale, e la squadra è pronta a dare il massimo per conquistare la posta in palio”, ha concluso il lettone nelle dichiarazioni pre-gara.