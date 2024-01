Modi di dire e Sport

Lo sport è da sempre parte del nostro quotidiano: fare attività sportiva è consigliato per la salute, i maggiori eventi sportivi sono appuntamenti seguitissimi, persino giocare ai videogiochi è sport, almeno in determinati casi. Non sorprende, dunque, che nello sport abbiano origine un numero sorprendente di termini, frasi e modi di dire che hanno trovato spazio nel linguaggio quotidiano, dove indicano concetti che sono paragonabili appunto al contesto sportivo di origine. Ovvi o meno intuibili, noti o meno conosciuti, tutti testimoniano il ruolo centrale che lo sport riveste nelle giornate di ognuno.

È per esempio ben noto che il termine gettare la spugna deriva dallo sport, e nello specifico dalla boxe. Quando l’allenatore realizza che il suo atleta non ha più possibilità di vincere, getta nell’angolo l’asciugamano che utilizza per detergere il pugile tra un round e l’altro: tale gesto esplicita dunque la volontà di ritirarsi da una situazione giudicata senza speranza. Esattamente lo stesso significato che ha nel quotidiano, dove l’espressione è utilizzata come sinonimo di volersi arrendere o ritirare. Sempre dalla boxe derivano poi le espressioni essere alle corde o essere all’angolo, utilizzate per indicare una situazione senza uscita: esattamente come un pugile che, messo nell’angolo del ring dal suo avversario, non ha modo di spostarsi a destra o sinistra perché ostruito dalle corde che delimitano il quadrato.

Di origine ciclistica invece il termine bagarre: sebbene estremamente popolare in Italia, specialmente nella seconda metà del Novecento, il ciclismo ha origini sportive in Francia, così come molti dei suoi termini specifici. Tra i quali proprio bagarre: indica la situazione convulsa nella quale i ciclisti sono tutti estremamente ravvicinati, tendenzialmente in vista di una fuga. Utilizzato anche in altri sport, in special modo motoristici, nel quotidiano il termine è passato per estensione a indicare una situazione caotica e poco chiara.

Si può poi pensare ad andare/fare all-in, espressione con la quale si indica l’azione di investire tutte le proprie risorse o energie in una determinata azione. Il termine è uno dei tanti che sono entrati nel linguaggio quotidiano direttamente dal mondo del poker: l’enorme popolarità del gioco, specie grazie alla copertura televisiva, ha reso possibile la diffusione di molti termini specifici. Tra questi proprio fare all-in, che descrive la situazione nella quale un giocatore mette sul piatto tutte le sue finanze, di solito a fini strategici.

C’è poi partire in quarta, ossia il fare qualcosa in maniera immediatamente molto energica e vigorosa, senza alcun crescendo. Si pensa spesso che tale espressione derivi dalla scherma, dove la quarta è una posizione particolarmente offensiva: partire in quarta, dunque, nella scherma indicherebbe iniziare in maniera molto aggressiva. Probabilmente, però, l’espressione ha origine nel mondo dei motori, dove a lungo la quarta marcia era la più alta possibile e dunque quella associata alla maggior velocità: partire subito in quarta, quindi, in tal senso significherebbe partire direttamente dalla massima potenza possibile. Due interpretazioni accomunate dal significato dell’espressione, invariato anche nel linguaggio di tutti i giorni.

Certamente schermistica, invece, è l’origine dell’espressione usata per indicare un qualcosa fatto in maniera estremamente capace, precisa e puntuale: in punta di fioretto. Il fioretto è una delle specialità della scherma, e nelle fasi iniziali dello scontro gli schermidori si studiano e si tengono a distanza utilizzando la punta delle lame: un’attività per la quale serve notevole precisione e destrezza, proprio come si può fare una qualche attività nel quotidiano.

Incerta, invece, l’origine dell’utilizzare essere presi in contropiede per indicare una situazione inaspettata che abbia colto alla sprovvista. In diversi sport di squadra il contropiede indica una fase di gioco simile: un attacco improvviso che coglie sbilanciato lo schieramento avversario. Più probabilmente però il termine ha origini tennistiche: il contropiede, in tal senso, è la situazione nella quale il tennista si muove verso un lato e la palla viene mandata dal lato opposto, privandolo della possibilità di ribattere un tiro direzionato in contro-piede, ossia verso il piede opposto a quello del movimento. La stessa accezione con la quale l’espressione è entrata nel linguaggio quotidiano.

Infine, impossibile non citare un’espressione calcistica: zona Cesarini. Deriva dal fatto che, durante gli anni ’30, i commentatori presero a definire in tal modo gli ultimi minuti di gioco di una partita giocando sul cognome dell’italoargentino Renato Cesarini, che aveva segnato alcune marcature proprio in questi momenti. Il cognome del calciatore dunque è rimasto associato a un gol segnato sul finire dell’incontro, e per estensione a un risultato ottenuto in extremis o all’ultima occasione: in zona Cesarini, appunto.