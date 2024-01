Nocera Inferiore, domani la festa della Pace

Domani, 27 gennaio, l’Azione Cattolica diocesana celebra la Festa della Pace al Pala Coscioni di Nocera Inferiore dalle 16:30. Circa 930 partecipanti, tra cui oltre 500 dell’ACR, si riuniranno per giocare, fraternizzare, pregare e crescere con il tema “La pace in testa“. Ogni gennaio, l’Azione Cattolica dedica questo momento alla riflessione sulla pace, ispirandosi al messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

L’iniziativa di quest’anno, “La pace in testa”, promuove l’attenzione quotidiana alla pace attraverso piccoli gesti e grandi eventi. In un periodo critico come quello attuale, la festa diventa un segno di speranza e un invito a coltivare la pace come stile di vita. Un’occasione di unione e riflessione in un mondo che, come afferma Papa Francesco, combatte una “terza guerra mondiale a pezzi”.