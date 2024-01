Scafati. Operai “SMA” a lavoro, emergono gli scarichi illegali

Riqualificazione dei corsi d’acqua del comprensorio del fiume Sarno: la SMA Campania a lavoro da centro alla periferia di Scafati. I cantieri partiti ormai da più di una settimana sono incentrati sulla bonifica e pulizia di diversi canali che attraversano il territorio, facendo emergere così anche nuovi scarichi abusivi.

L’opera di bonifica

Dopo il pressing degli ultimi mesi dell’amministrazione comunale, e i continui appelli della cittadinanza, la società in house della Regione Campania è entrata in azione. L’attenzione nelle ultime ore si è rivolta verso la parte di fiume limitrofe a via Fosso Dei Bagni, un punto nevralgico per il passaggio delle acque raccolte poco più a monte anche dall’alveo comune nocerino e dal Rio Sguazzatorio.

Presenza di ostruzioni

Gli operatori hanno potuto infatti constatare la presenza di diversi punti di ostruzione del canale, con la presenza di veri e propri isolotti in cui canneti e rifiuti speciali si uniscono in un mix pericoloso per l’incolumità dei residenti.

Aliberti

«La pulizia degli argini servirà ad aumentarne la sezione e la portata del fiume che unitamente agli altri interventi previsti e che saranno realizzati dal Consorzio di bonifica allevieranno il problema degli allagamenti in alcuni punti critici della città», ha affermato il sindaco Pasquale Aliberti. La pulizia degli argini ha però individuato anche nuovi scarichi abusivi, come sottolineato dall’associazione “Per la Nostra Terra” che ai confini tra Pompei e Scafati hanno fotografato uno sversamento apparso dopo la rimozione della vegetazione, chiedendo così a Gori di controllare.

Alfonso Romano