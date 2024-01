L'Angri ospiterà il Manfredonia in uno scontro chiave per la salvezza; a Pagani arriva il fanalino di coda Gallipoli.

Serie D, girone H. L’Angri per la ventunesima giornata di campionato ospiterà il Manfredonia; scontro fondamentale in ottica salvezza per la compagine doriana che attualmente è tredicesima in classifica con 22 punti. Chance ghiotta per i ragazzi di mister Di Costanzo che con una vittoria supererebbero il Manfredonia in classifica che si trova a quota a 24 punti. I pugliesi vengono da un ottimo periodo, nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro il Città Di Fasano. L’Angri potrà contare anche su Ascione, rientrato dalla convocazione con la Rappresentativa Serie D che ha pareggiato 2-2 contro l’Inter Under-18; il classe 2005 ha giocato tutta la seconda frazione contribuendo a recuperare il doppio svantaggio.

La Paganese ospiterà il fanalino di coda Gallipoli; la squadra di mister Agovino è anch’essa reduce da un ko sul campo del Matera. Gli azzurrostellati si trovano in una posizione tranquilla in classifica con ben 29 punti ed al settimo posto. Il sogno della Stella si chiama playoff, ma, come ricordato dal direttore Raiola sul proprio profilo Facebook, la società ha come primo obiettivo quello della salvezza.