Angri-Manfredonia 2-2: Palmieri e Fabiano salvano un avvio shock

L’Angri non va oltre il pari contro il Manfredonia sul sintetico del Novi. I doriani recuperano il doppio svantaggio grazie alle reti di Palmieri e Fabiano e conquistano un punto che gli permette di salire a quota 23.

Angri-Manfredonia 2-2: la cronaca

Gara che parte subito in salita per i grigiorossi, che dopo appena 3 giri di lancette si ritrovano sotto nel punteggio: tiro dal limite che finisce sui piedi di Carbonaro che da due passi batte Palladino. L’Angri alza il baricentro e fa paura al Manfredonia; l’occasione più limpida arriva al 20’ con Ascione che serve Fabiano a rimorchio, ma la conclusione del numero 34 esce di poco a lato. Gol sbagliato, gol subito: un minuto dopo Calemme, servito all’interno dell’area di rigore, fa partire un destro a giro che porta gli ospiti sul doppio vantaggio. L’Angri però non ci sta e va vicinissimo al gol ancora con Ascione che a tu per tu si fa ipnotizzare da Borrelli. Al 39’ arriva il meritatissimo gol: Fabiano tocca la sfera per Palmieri che da posizione defilata batte Borrelli e dimezza lo svantaggio. A fine primo tempo il risultato è di 2-1 in favore dei pugliesi.

Nella ripresa dopo 40 secondi è subito Palmieri a rendersi pericoloso con un tocco sotto, ma Borrelli si fa trovare pronto. Ascione sale in cattedra ed al 55’ si mette in proprio seminando il panico nella difesa avversaria, ma la sua conclusione viene respinta dall’estremo difensore ospite. Al 58’ arriva la rete del pari: Picascia conclude dal limite con un tiro smorzato, sulla sfera arriva Fabiano che beffa Borrelli e ristabilisce la parità. Girandola di cambi per entrambi le compagini con Di Costanzo che inserisce Giorgio, De Marco e Mansour. Al 76’ Palladino ruba la scena con due miracoli consecutivi, prima su Carbonaro deviando la sfera sulla traversa, poi su Calemme respingendo in corner. Entrambe le squadre provano a vincerla, ma le occasioni scarseggiano e dopo 5 minuti di recupero la gara termina con il punteggio di 2-2.

Angri-Manfredonia 2-2: il tabellino

ANGRI : Palladino, Picascia, Palmieri (58′ Caccavallo), Longo (73′ Giorgio), Herrera, Allegra, Kljajic, Sabatino, Fabiano (87′ Mansour), De Franco (73′ De Marco), Ascione. A disposizione: Scarpato, Acampora, Schiavino, Di Mauro, Rosolino. ALL: Nello Di Costanzo

MANFREDONIA : Borrelli, Bamba, Viti (76′ Spina), Hernaiz (55′ Amabile), Konatè, Fissore (46′ Forte), Achik (55′ Babaj [76′ De Vito]), Giacobbe, Carbonaro, Calemme, Balba. A disposizione: Paduano, Sfrecola, Cicerelli, Orlando. ALL: Francesco Cinque

AMMONITI : De Franco (A), Viti (M), Fissore (M), Bamba (M), Ascione (A), Amabile (M)

ANGOLI : 3-2

MARCATORI : 3’ Carbonaro (M), 21’ Calemme (M), 39’ Palmieri (A), 58’ Fabiano (A)

RECUPERO: 3′ PT, 5′ ST

ARBITRO: Lorenzo Moretti di Cesena

ASSISTENTE 1: Fanara di Cosenza

ASSISTENTE 2: Fecheta di Faenza