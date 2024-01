Una perdita idrica "occulta" e non prevedibile in Via Cervina, all'incrocio con Corso Italia, ha causato uno smottamento nel cantiere del parcheggio in costruzione

Angri, perdita idrica al cantiere di Corso Italia provoca lieve smottamento

Una perdita idrica “occulta” e non prevedibile in Via Cervina, all’incrocio con Corso Italia, ha causato un lieve smottamento nel cantiere del parcheggio in costruzione. Le cause non sono assolutamente riconducibili ai lavori di scavo, ma alle reti di sotto servizi, ancora degradate e in fase di ammodernamento.

La causa e il video

L’acqua, proveniente dalla cameretta della linea telefonica, scorreva attraverso le tubazioni sotterranee, come mostrato in un video, causando lo smottamento della scarpata vicino allo scavo del cantiere. La ditta appaltante e concessionaria dell’area in costruzione assicura la sicurezza del luogo e prevede un imminente rinforzo del perimetro della struttura.

Natalia Pepe