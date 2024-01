San Marzano sul Sarno a voto, le prime ipotesi coalizioni

Si avvicinano le elezioni nel comune di San Marzano sul Sarno, iniziano a formarsi le prime alleanze. Diventa più concreta la pista di un ritorno dell’ex sindaco Francesco Grimaldi, nel frattempo si organizzano anche coalizioni intorno il gruppo degli ex consiglieri comunali Vincenzo Marrazzo e Franco Grimaldi e il centrosinistra intorno i nomi di Margherita Oliva e Lisa Maiorano.

Il ritorno di Francesco Grimaldi

L’eredità politica dell’esperienza Carmela Zuottolo sembra destinata a dividersi a partire dalla spaccatura che ha portato alla sfiducia dell’ex sindaco attraverso un documento notarile. I firmatari dell’atto della passata maggioranza Pasquale Alfano, Girolamo Oliva e Angela Calabrese sembrerebbero infatti molto vicini a un’ipotesi di coalizione basata sulla candidatura del commercialista Francesco Grimaldi. Ex sindaco sfiduciato nel 2009, il suo ritorno è una ipotesi che sta trovando consenso in una piccola parte del dibattito politico marzanese, in una fase ancora di consultazione.

Capitolo Iaquinandi

Apparentemente sotto traccia l’ex vicesindaco Marco Iaquinandi, con l’esponente di Fratelli D’Italia che in realtà starebbe provando in questa fase a creare una coalizione più tecnico – politica intorno a un nome come quello del coordinatore della Lega a San Marzano sul Sarno Gianluca Di Natale e a un mondo imprenditoriale condiviso in parte con Forza Italia.

L’ex opposizione a lavoro

Nel frattempo continua il lavoro di aggregazione politico da parte degli ex esponenti consiliari Vincenzo Marrazzo e Franco Grimaldi, protagonisti della sfiducia degli ultimi mesi. Se ancora un nome di un possibile candidato sindaco non sembri spuntare fuori, si allarga la volontà di partecipare a un progetto politico comune, a cui sono pronti a partecipare esponenti come l’ex consigliere comunale Colomba Farina e tanti giovani e appassionati raccolti nelle diverse iniziative degli ultimi anni.

Il centrosinistra

Sul versante del centrosinistra continuano le interlocuzioni guidate dalle consigliere Margherita Oliva e Lisa Maiorano, la prima più probabile futura candidata sindaca di una cordata che tiene al suo interno anche volti noti come Pasquale Granturco, Pasquale Carratù e Gino Migliaro.

Alfonso Romano