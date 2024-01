Addio a Sandra Milo, l’omaggio della Redazione con la sua intervista (VIDEO)

L’attrice italiana Sandra Milo, musa di Federico Fellini, è deceduta a 90 anni nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei suoi cari, come aveva desiderato. La famiglia ha annunciato la triste notizia, ricordando Sandrocchia, come la chiamava Fellini. Milo, protagonista di capolavori come “8½” e “Giulietta degli spiriti“, sarà commemorata mercoledì alle 12 nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, Roma. Memorabile la sua intervista a Nocera Inferiore dove l’attrice presentò la sua raccolta di poesie “Il Corpo e l’Anima“.

Sandra Milo, nata a Tunisi, ha debuttato con Alberto Sordi nel 1955 e ha brillato in film come “Il generale Della Rovere” e “Fantasmi a Roma“. Cruciale fu l’incontro con Fellini, che la dirigeva in “8½” e “Giulietta degli spiriti”. Nei decenni successivi, diventò un volto televisivo, ricordata per il tormentone “Ciro” e il celebre scherzo del 1990.

La vita di Milo è stata segnata da amori appassionati, tra cui una lunga relazione con Federico Fellini, e ha affrontato la morte della madre sostenendo l’eutanasia. La sua carriera straordinaria ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano. La cerimonia funebre è un tributo a una figura iconica del cinema e della televisione.