Angri. Cresce la povertà, code ai servizi sociali. Lo sdegno di Maria D’Aniello

“Chiama l’uomo della strada/Signore, può aiutarmi? / Fa freddo e non ho un posto dove dormire/ C’è qualche posto che puoi dirmelo?” cantava sul finire degli anni ottanta del secolo scorso Phil Collins. Un inno a chi è povero e senza nessuna forma di averi e assistenza. Drammatico sfondo al grido di Maria D’Aniello, assessore delegata e “passionaria” dei servizi sociali del comune di Angri alle prese con una “emergenza sociale” senza fine. Nelle ultime settimane la situazione dei servizi sociali collocati in via Cristoforo Colombo sembra essersi aggravata con la mancata erogazione per tante famiglie in difficoltà del nuovo “Assegno di inclusione” che con il “Supporto per la formazione e il lavoro” sono i due strumenti di sostegno sostitutivi dell’assegno del Reddito di Cittadinanza. Tra bocciature e adeguamenti molti nuclei familiari sono finiti oltre il lastrico della povertà. “Il nostro paese affronta una crescente povertà e gravi difficoltà economiche e sociali, situazione evidente tra i molti problemi reali. Recentemente, i nostri uffici sociali sono stati sommersi da persone in cerca di aiuto, soprattutto anziani disperati” dice D’Aniello.

Casi limite

Le assistenti sociali registrano, ogni giorno, casi disperati oltre ogni possibile casistica. C’è chi non ha più un tetto sotto il quale ripararsi e chi necessita di risorse economiche per delicati interventi chirurgici, casi umani che risaltano tra i tanti. “Un extra comunitario dorme in un auto da giorni, ho dovuto attivare il PIS, il pronto intervento sociale” dice D’Aniello da questo disperato fronte. Lo Stato Centrale sta tagliando drasticamente fondi alle politiche di sostengo che si riversano a pioggia anche sui comuni, già da qualche decennio in deficit di risorse.

La povertà dilaga

"Nonostante l'annuncio del reddito di inclusione sociale, che avrebbe dovuto sostenere le famiglie fragili, molti anziani con pensioni minime di 530 euro mensili hanno visto ridursi il loro sostegno da 350 a soli 40 euro. Questa drastica diminuzione colpisce duramente i fragili, gli anziani e le fasce deboli, impedendo loro di acquistare medicinali, pagare le utenze e vivere dignitosamente. La rabbia e la preoccupazione pervadono il cuore di fronte a questa ingiustizia" conclude D'Aniello che fa appello anche al buon cuore della società civile e imprenditoriale affinché possa, possibilmente, porgere una mano.

Luciano Verdoliva