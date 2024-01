Basket. Il derby è di Angri, Salerno KO al fotofinish

Derby ai Condor

Non esistono più aggettivi per l’Angri Pallacanestro, che compie l’impresa di giornata andando a vincere 87-89 in casa della corazzata Power Basket Salerno. Altra prestazione da consegnare ai posteri per i ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, che guadagnano due punti pesanti in ottica seconda fase. Malgrado la tanta imprecisione ai liberi (37/52), i Condor non si arrendono mai e piazzano la zampata vincente con le giocate di Bonanni (15) e Izzo (20) nel finale. Doppie cifre anche per un provvidenziale capitan Iannicelli (14),

Ruggiero (13) e Taddeo 12.

Primo tempo

E’ Taddeo a rispondere presente per Angri nelle prime battute (3-4). Ed è ancora lui a trasformare la tripla del primo sorpasso ospite (6-8). Dall’altra parte il solito Chaves tiene botta (10-8). Izzo si iscrive alla partita e rompe gli indugi con il tiro dall’arco che vale il 10-13. Il festival delle bombe premia anche la Power Basket, che soprassa di nuovo con Zampa e Mei (16-15). E’ sfida aperta fra Chaves e Taddeo, con quest’ultimo che regala a Ruggiero il gioco da tre punti per il 19-20. Quest’ultimo annulla il siluro di Mei e fissa il punteggio sul 22 pari alla fine del primo periodo. La seconda frazione si apre con un altro centro dal perimetro di Mei per il 26-22. Bonanni prende per mano i propri compagni e consente alla sua squadra di rimettere il naso avanti (26-31). Izzo conquista tre tiri liberi e permette l’allungo ai grigiorossi (28-35).

Iannicelli scalda la mano e sigla il +8 (30-38). Salerno alza al pressione difensiva e riacciuffa i viaggianti con un break di Chaves, Ani e Zampa (38-38). Una magia di Izzo regala il 40-43 a Angri. Taddeo lo segue con i due liberi del +7 (40-47). La ciliegina la mette capitan Iannicelli con la bomba sulla sirena del 42-50 con cui si torna negli spogliatoi.

Secondo tempo

Al rientro Jelic porta i suoi sulla doppia cifra di distacco (42-52). Anche stavolta è Chaves a essere una spina nel fianco per Angri. Il capitano della Power Basket trascina i suoi fino al -3 (53-56) di Mei, propiziato proprio da un suo assist. Così coach Chiavazzo è costretto a chiamare time out. Al rientro di nuovo Mei colpisce dall’arco per il pari (56-56). A spezzare il momento negativo è un canestro da sotto di Ruggiero (56-58). Ma Chaves continua a far male con il sottomano del 60-59. Troppi gli errori dalla lunetta per gli ospiti, che sciupano qualche occasione. A dare ossigeno è Iannicelli, ma Favaretto replica per il 65-63. Manisi sigla, infine, il 68-63 che dirige la sfida all’ultimo riposo. C’è sempre imprecisione per Angri e Salerno ne approfitta per allungare con Manisi e Favaretto (75-67). Angri non molla e si riporta a un possesso di distanza con il contropiede di Bonanni (75-73). Gli sforzi dei Condor vengono premiati con la bomba del nuovo sorpasso di Iannicelli (77-78). Bonanni fa 3/3 ai liberi (77-81) a 1’39’’ dalla fine e dà speranza ai suoi.

A tenere in vita Salerno è Chaves con la tripla dell’82-83. Ma dall’altra parte Izzo risponde come meglio con potrebbe per l’82-86 con 49’’ sul cronometro. Ed è lui a siglare l’82-88 dalla lunetta. Basile non ci sta e tiene accesa la fiammella per i suoi con l’85-88 con 17’’ da giocare. Caloia viene mandato in lunetta e fa 1/2 (85-89) con 16’’. Le preghiere di Chaves, stavolta, non vengono accolte e Angri può festeggiare al PalaSilvestri con i suoi tifosi.

Tabellini

Power Basket Salerno: Basile 11, Manisi 3, Chaves 28, Frasca n.e., Biccardi n.e., Favaretto 5, Zampa 5, Misolic 4, Zanini 4, Ani 12, Mei 15. All. Farabello

Angri Pallacanestro: Izzo 20, Granata 1, Ruggiero 13, Bonanni 15, Iannicelli 14, Caloia 7, De Pasquale n.e., Taddeo 12, Jelic 7, Carone. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia