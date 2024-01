Scafati. Ospedale, il PD rivendica la sua rigenerazione

Il vice capogruppo alla Camera dei Deputati, Piero De Luca, arriva a Scafati per quella che definisce “operazione verità”. L’esponente ha partecipato venerdì sera all’assemblea territoriale del Pd, in un momento condiviso con tanti tesserati provenienti anche dai comuni limitrofi. L’obiettivo è riuscire a confutare le narrazioni del centrodestra reputate populiste su temi fondamentali come Ambiente e Salute. All’interno dei locali della Casa Del Popolo di piazza Vittorio Veneto il PD ha ribadito la necessità di provare a ribadire il ruolo della forza di centrosinistra, con un’opposizione forte al governo guidato dal sindaco Pasquale Aliberti.

Iter bloccato dal governo Meloni

«A Scafati si stava andando avanti verso l’individuazione di un’area dedicata alla casa di Comunità, iter rimasto bloccato per i tagli voluti da Meloni ha detto De Luca – Ci troviamo ad affrontare soggetti che fanno opposizione a loro stessi, noi dobbiamo continuare ad affermare il valore della nostra filiera istituzionale spiegando tutte le cose che portiamo avanti».

Dito puntato contro Aliberti

Tra gli altri interventi, quello dell’ex candidato sindaco Michele Grimaldi e del consigliere regionale Franco Picarone che si sono soffermati sulla gravità dell’atteggiamento assunto dal sindaco di centrodestra: «Prima del nostro arrivo l’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati aveva il lucchetto, noi abbiamo immaginato una sua ripresa. Così come stiamo portando avanti il progetto di risanamento del Sarno entro il 2025» ha affermato Picarone, sottolineando come «la Regione sta provando con continui concorsi a integrare personale per attivare i servizi, ma ci sono difficoltà strutturali per responsabilità del Governo Nazionale ».

Alfonso Romano