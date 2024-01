Sarno. Monta la polemica per gli alunni nei container

Arrivano al mercato di Sarno i moduli scolastici che accoglieranno dalla metà del mese di Febbraio gli alunni del plesso Serrazzeta, sollevando un vespaio di polemiche. I prefabbricati in via di allestimento, per molti, somigliano a dei veri e propri container da cantiere, altro che strutture adatte ad accogliere bambini.

Il lutto per la scomparsa della dirigente Vitale

Quella di ieri non è stata una giornata facile per Sarno e soprattutto per il Secondo circolo didattico, che piange la scomparsa prematura della dirigente Natalia Vitale, stimata e molto apprezzata da bambini e genitori, oltre che dall’amministrazione, per la sua dedizione al mondo scolastico e la sua sensibilità.

Il secondo circolo

Nel Secondo circolo didattico confluiranno anche le classi appartenenti al plesso di Serrazzeta che saranno spostati tra non più di qualche settimana all’interno dell’area del Mercato Comunale di via San Valentino Torio. Ma le prime immagini dei prefabbricati hanno fatto storcere il naso a cittadini e politici che non hanno mancato di denunciare lo spostamento per oltre un anno di diverse alunni in luoghi angusti. Accese sulle quali è intervenuto l’assessore delegato ai Lavori Pubblici Antonio D’Angelo: «L’installazione è appena cominciata e non dà l’idea della riuscita finale dell’opera, che vedrà i prefabbricati comunicare con tutta una serie di servizi garantiti dalla coibentazione e dalla messa in attività di condizionatori ». «Le classi saranno dotati di diversi punti luce – aggiunge l’assessore – e i ragazzi potranno per esempio abbellire le pareti con progetti organizzati in classe. Parliamo di progetti esemplari per il Nord Italia e garanzia di vivibilità per i ragazzi».

Alfonso Romano