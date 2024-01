Verso Puteolana-Sarnese: tutto pronto per la finale di Coppa Italia

Verso Puteolana-Sarnese. Domani alle ore 18:30 allo stadio Partenio di Avellino Puteolana e Sarnese si sfideranno per l’ultimo atto della Coppa Italia Regionale. La compagine napoletana ha eliminato in ordine Montecalcio, Albanova ed Acerrana per accedere alla finale. La squadra di mister Farina, invece, ha superato Giffoni Sei Casali, Calpazio e Real Forio.

Domani si prevede un pubblico dalle grandi occasioni con tanta attesa per vedere due compagini di due gironi diversi a contendersi il primo titolo stagionale. La Sarnese è in vetta al girone B di Eccellenza ed ha messo le mani sulla promozione diretta; discorso diverso, invece, per la Puteolana che è in corsa per un posto nei playoff con 36 punti ed occupa la quarta posizione in classifica.