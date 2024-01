Basket. Si infittisce il mistero Logan, Longobardi: “Sono amareggiato”

Caso aperto

Il presidente della Givova, Nello Longobardi, ha commentato la sorprendente fuga del cestista David Logan da Scafati, rivelando dettagli sulla situazione. L’agente John Foster ha segnalato alla dirigenza una problematica legata alla moglie di Logan, senza fornire ulteriori dettagli. Non emergono informazioni dai profili social né della moglie, Kiarra, né del giocatore. Dopo aver inviato un messaggio rassicurante via WhatsApp al direttore sportivo Alessandro Giuliani, Logan è atterrato negli Stati Uniti senza ulteriori notizie.

Le parole del patron

Intervistato dal Corriere dello Sport il numero 1 della Givova ha raccontato: “David ha lasciato le chiavi dell’auto al proprietario della casa dov’era in affitto ed è volato in America. A nessuno ha comunicato questa necessità, non conosciamo i motivi. I più maliziosi hanno pensato a stipendi non corrisposti: il 20 gennaio ha ricevuto la mensilità prevista, come tutti gli altri. Con David ho un rapporto splendido, ogni martedì è da me in azienda per prendere un tè. Lo aspettavo anche questa settimana. Sono sorpreso, amareggiato. Pur essendo introverso, David mi ha volentieri confidato questioni personali. Anche questa volta lo avrei ascoltato e sicuramente avrei parlato con lo staff per consentirgli di tornare negli Stati Uniti così da risolvere qualsiasi situazione“