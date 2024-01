Campania, torna il “Carnevale in città”. Info e dettagli

Il Carnevale a Pontecagnano Faiano è pronto a colorare la città con una serie di eventi coinvolgenti e festosi organizzati dal Comune e dalle associazioni locali. I carri, animati da musica e coriandoli, sfileranno lungo le strade della città in tappe imperdibili. Il primo raduno è fissato per domenica 11 febbraio alle 9:30 in Via C. Pisacane a Faiano, con un secondo appuntamento alle 14:30 in Via S. Pertini a S.Antonio. Martedì 13 febbraio, alle 14:30, i carri partiranno nuovamente da Via S. Pertini per attraversare le strade della città.

Il Consigliere Vittorio Marino ha sottolineato l’importanza sociale del progetto che coinvolge associazioni, oratori e scuole di danza, mentre il Sindaco Giuseppe Lanzara ha esaltato la volontà di onorare le tradizioni e offrire momenti di svago per tutta la comunità, ringraziando tutti gli organismi che partecipano all’evento. Saranno giornate di spensieratezza e coesione, celebrando il profondo senso di comunità locale.