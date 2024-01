Concerto “Life for Gaza” in Campania: info e dettagli

A Napoli, si terrà il concerto “Life for Gaza” con l’obiettivo di fermare immediatamente le armi che causano la sofferenza del popolo palestinese. L’evento, promosso dalla Comunità palestinese della Campania e da Assopace Palestina, coinvolgerà artisti, cantanti, intellettuali, e fotoreporter per denunciare la guerra in corso in Palestina.

Il concerto, previsto per il 25 febbraio al Palapartenope, sarà un’iniziativa antifascista e antirazzista per sostenere la causa di Gaza. I fondi raccolti saranno destinati a Medici Senza Frontiere e al Medical Relief che opera nelle zone colpite dalla guerra. Personalità come Mario Martone, Fiorella Mannoia, e Alex Zanotelli parteciperanno, insieme a numerosi altri artisti e intellettuali. Per informazioni, è possibile contattare il numero whatsapp 3403535464 o scrivere a info@pergaza.it, visitando il sito www.pergaza.it.