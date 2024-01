Puteolana-Sarnese 0-1: la finale nel segno T-Rex

Il primo trofeo della nuova era Pappacena arriva allo stadio Partenio di Avellino, con la Sarnese che batte la Puteolana nei tempi supplementari grazie alla rete di Davide Evacuo nel secondo tempo supplementare.

La cronaca

La prima occasione è di marca sarnese con Cassandro che ruba palla sulla trequarti, si avventa verso l’area di rigore e fa partire un destro che Russo sventa in corner. La risposta della Puteolana arriva con un tiro da fuori di Guglielmo che però termina alto. Ancora la squadra di De Michele prova a sfruttare una punizione dalla sinistra sulla quale arriva Rinaldi che di controbalzo non trova lo specchio. Al 19’ arriva la prima occasione importante del match: sulla sinistra va via Yeboah che dopo una sterzata calcia ma Russo blocca in due tempi. Passano pochi secondi e sulla testa di Cassandro capita una ghiotta occasione, ma il 21 sarnese non impatta con forza. Ancora una super occasione per la squadra di mister Farina al 33’: ancora Yeboah va via sulla sinistra, serve Salerno a rimorchio che va a botta sicuro, ma la retroguardia puteolana respinge. Al termine della prima frazione è sempre la Sarnese a sfiorare il vantaggio con Salerno che di testa, da due passi, spara clamorosamente alto. Dopo un minuto di recupero la prima frazione termina con il risultato di 0-0.

Nella ripresa dopo appena un giro di lancette è sempre Yeboah a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite che però termina una alta. Al 58’ occasionissima per la Puteolana: errore in uscita della retroguardia della Sarnese, Alvino prova a sorprendere Maiellaro fuori dai pali, ma la palla fa la barba alla traversa. La Puteolana diventa padrona del campo e gli allenatori cambiano entrambi le punte, inserendo Grezio ed Evacuo. Al 79’ l’occasione d’oro capita sui piedi di Laringe che dal limite però calcia alto. Dopo 6 minuti però è la Sarnese ad avere il colpo per andare in vantaggio: Evacuo inventa per Sbordone che da due passi si fa ipnotizzare da Russo che compie un vero e proprio miracolo. Nel recupero Grezio con una conclusione a giro gela il Partenio, ma la sfera termina di un soffio al lato. Non bastano i tempi regolamentari per decidere la vincitrice della Coppa Italia.

Al 99’ la sfida cambia, Rinaldi scivola, tocca il pallone con la mano ed essendo già ammonito lascio la propria squadra in 10 uomini. La stanchezza però prevale e le occasioni scarseggiano. Nel secondo tempo supplementare è Battaglia a trovarci di testa si sviluppa un calcio di punizione, ma la palla termina a lato. Al 109’ arriva il solito gol del T-Rex Davide Evacuo che porta la Sarnese in vantaggio e fa esplodere il settore dei tifosi sarnesi. La Puteolana prova a riprenderla in tutti modi, De Michele prova a schierare Battaglia nel ruolo di punta centrale ma il difensore ci prova in tutti i modi, ma la palla non entra. Dopo 123 minuti il risultato è di 1-0 in favore della Sarnese che alza il primo trofeo stagionale e si qualifica alla fase successiva della Coppa Italia.

PUTEOLANA: Russo, Calone, Catinali (100’ Battaglia), Laringe, Prisco (70’ Grezio), Amelio, Alvino (89’ Cappa), Rinaldi, Palumbo (63’ Vitale) Rosolino, Guglielmo (83’ Cigliano). A disposizione: Pirone, Puzone, Severino, Sanguinetti. All. De Michele

SARNESE: Maiellaro, Vitolo, Salerno (90’ Logrieco), Cozzolino, Yeboah, Padin (58’ Evacuo), Pellecchia (58’ Sbordone), Cassandro (82’ De Sio), Dentice, Caruso (72’ Losasso), Ciampi. A disposizione: Somma, Lopetrone, Siano, Carpentieri, De Sio. All. Farina

MARCATORI: 109’ Evacuo (S)

AMMONITI: Rinaldi (P), Sbordone (S), Caruso (S), Cassandro (S), Logrieco (S), Vitolo (S)

ESPULSIONI: Rinaldi al 99’ per somma di ammonizioni.

ANGOLI: 1-3

RECUPERO: 1’pt, 4’st.